Boris Johnson a Kiev regala un libro sulla Regina Elisabetta a Zelensky, ecco le immagini

(Agenzia Vista) Kiev, 17 giugno 2022 Il Primo Ministro del regno Unito, Boris Johnson, ha incontrato a Kiev il Presidente Zelensky. Johnson ha portato in dono all'ucraino una copia del libro "Queen of our times", sulla vita della Regina Elisabetta. / Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev