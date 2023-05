Borghi (Lega): "Ponte sullo Stretto si farà, Governo e Salvini potranno essere ricordati per questo"

(Agenzia Vista) Roma, 16 maggio 2023 “Siamo soddisfatti per il Ponte sullo Stretto. Il fatto che le cose non si siano mai fatto in Italia non significa non si possano fare. Credo si che tra nove anni il ponte ci sarà. Credo che l’attuale Governo potrà essere ricordato per questo, penso anche per Salvini sia una legittima aspettativa”, le parole di Claudio Borghi, Lega. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev