Bonomi: "Patto di stabilità e crescita? Piuttosto Patto di crescita e stabilità"

(Agenzia Vista) Roma, 09 marzo 2023 “Credo innanzitutto si debba affrontare diversamente il Patto di stabilità e crescita, io farei Patto di crescita e stabilità. Perché è la crescita che porta stabilità. Chiaramente le regole che valevano prima della pandemia non posso valere ora. Non possiamo stare sui mercati con una situazione così non ancora definita. Servono regole che guardino alla crescita”, le parole di Carlo Bonomi, Presidente di Confindustria, in in occasione dell’incontro con l'Anci a tema Pnrr e sviluppo urbano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev