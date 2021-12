Bonomi: "Non possiamo permetterci incertezza, serve stabilità politica"

(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2021 "Quello del Quirinale è un passaggio molto delicato perché oltre al Pnrr, la vera sfida sono le riforme. Per 25 anni non si sono fatte perché non c'erano le risorse, ora ci sono e si deve rendere il paese più moderno e inclusivo. Quello che non possiamo permetterci è l'incertezza politica. Serve stabilità, ma stabilità fine a se stessa non serve. Devono essere fatte la riforme che non si sono fatte per 25 anni per colpa di tutti, anche di noi corpi intermedi". Così Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, a "Atreju" Atraju Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev