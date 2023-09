Bonomi (Confindustria): "L'Italia non riesce a spendere le risorse messe a disposizione dall'Europa"

(Agenzia Vista) Roma, 15 settembre 2023 “Se vogliamo raggiungere determinati obiettivi nei tempi che ci siamo dati sappiamo che non è possibile. E se vogliamo agganciare le transizioni, sappiamo che l’Europa non è un continente di materie prime. L’Italia non ha una grande storia sui fondi europei. Sul Pnrr abbiamo sempre detto fossero importanti le riforme legate al Pnrr ”, le parole del Presidente di Confindustria Carlo Bonomi, in occasione di una conferenza stampa tenutasi in seguito all’Assemblea 2023 all’Auditorium Parco della Musica a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev