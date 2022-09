Bonino: “Meloni e Salvini non cambieranno Legge 194 ma estenderanno la sua non applicazione”

(Agenzia Vista) Roma 20 settembre 2022 “Meloni o Salvini non verranno in Parlamento a cambiare la Legge 194 o abolirla. Estenderanno la non applicazione, più difficile da combattere. Estenderanno rete degli obiettori di coscienza o aggiungeranno qualche tortura per le donne come “partorirai con dolore e abortirai sotto tortura” che mi pare sia ancora la cultura del nostro Paese”. Lo ha dichiarato Emma Bonino durante l’evento “Aborto. Cara Italia, il 25 resta libera di scegliere” che si è tenuto in Piazza Vittorio a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev