Bonino (+Europa): "Affrontare tema concorrenza fondamentale per migliorare servizi"

(Agenzia Vista) Roma, 06 dicembre 2023 "Dalla liberalizzazione del servizio taxi alla liberalizzazione dei saldi, dalla messa a gara delle concessioni balneari all'innalzamento del tetto pubblicitario Rai per dimezzare il canone, dalla digitalizzazione del catasto alla maggiore libertà di impresa per i centri di assistenza agricola per scongiurare il rischio del monopolio di Coldiretti: +Europa ha oggi presentato, nel corso dell'iniziativa "+Economia, l'economia di +Europa", un pacchetto di 12 emendamenti al Ddl Concorrenza far fare un reale passo avanti nelle libertà economiche di cittadini e imprese e mettere fine ad alcune rendite di posizione che pesano come un fardello sull'economia, sul lavoro e sui servizi del nostro Paese". E' quanto si legge in una nota del partito. "Su questi emendamenti al Ddl concorrenza - ha spiegato la leader di +Europa, Emma Bonino - +Europa ha fatto un ottimo lavoro su cui speriamo possano convergere altre forze parlamentari in modo tale da migliorare il testo ora in discussione alla Camera dei Deputati. Affrontare il tema della concorrenza è fondamentale per migliorare i servizi, ma è tempo che anche i cittadini si mobilitino e pretendano servizi in linea con gli altri paesi europei. Non si può sempre scomodare l'Europa matrigna: sulla concorrenza è il nostro Paese a non fare abbastanza". Fonte video: +Europa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev