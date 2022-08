Bonino: “Campagna elettorale 2008 fatta tutta su stupri, finite elezioni non se ne parlò più”

(Agenzia Vista) Roma 23 agosto 2022 “E’ una campagna elettorale di bufale, risento ancora il blocco navale, di tutto e di più. Ci accapigliamo sul video e non video, io non l’ho visto ma è stato ripreso da tutti i giornaloni ed è diventata la polemica del giorno che durerà 24 ore. Per me la cosa insopportabile è lo stupro. La campagna del 2008 fu fatta tutta sugli stupri, ce n’era uno al giorno sui TG ed ovviamente non fatta da italiani ma immigrati. Finite le elezioni non se n’è parlato più”. Lo ha dichiarato Emma Bonino a margine della presentazione del programma di Più Europa avvenuto nella sede di Via S. Caterina da Siena a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev