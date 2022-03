Bonetti: Sviluppo sostenibile significa mettere tutti in condizione di esprimere proprio potenziale

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2022 "Il tema della valorizzazione delle diversità, in un futuro che metta in condizione tutti di esprimere le proprie potenzialità, è un passaggio chiave per lo sviluppo sostenibile", così la ministra Bonetti intervenendo al seminario organizzato da Cnel dal titolo Prossimità oltre "reale versus virtuale". / Youtube Cnel Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev