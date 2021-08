Bonetti: "Non possiamo guardare dall'altra parte su condizione donne Afghanistan"

(Agenzia Vista) Genova, 26 agosto 2021 "Non possiamo non volgere la nostra attenzione alla condizione delle donne in Afghanistan. Non possiamo voltarci dall'altra parte. Per questo ho convocato una riunione con i ministri competenti per le pari opportunità per parlare di questo argomento", così la ministra per le Pari opportunità Bonetti alla Conferenza delle donne del G20. / Facebook Italia Viva Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev