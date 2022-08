Bonelli: “Salvini come Cetto La Qualunque, non sa quello che dice sulle centrali nucleari”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 10 agosto 2022 “Chi come Cetto La Qualunque detto Salvini fa la proposta di realizzare in 7 anni le centrali nucleari è la dimostrazione che queste persone sono un pericolo per la Nazione. Non sa quello che dice Salvini, è proprio Cetto La Qualunque”. Lo ha dichiarato il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli durante la conferenza stampa che si è tenuta alla Camera nella quale sono stati presentati Aboubakar Soumahoro e Ilaria Cucchi come candidati per Europa Verde e Sinistra Italiana. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev