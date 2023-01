Bonelli: “Presenteremo risoluzione su casa e risparmio energetico per bollette zero euro”

(Agenzia Vista) Roma 14 gennaio 2023 “Presenteremo in Parlamento una risoluzione per discutere di risparmio energetico nel patrimonio edilizio italiano. La destra fa pagare bollette astronomiche alle famiglie. Il nostro obiettivo è quello di arrivare a bollette zero euro per energia e riscaldamento”. Lo ha dichiarato il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev