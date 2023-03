Bonelli contro Governo su siccità mostra pietre dell'Adige in secca, Meloni ride. Lui la riprende

(Agenzia Vista) Roma, 22 marzo 2023 "Lei continua a ridere, presidente. Non c'è problema. E' una questione di stile, lo ribadisco. Evidentemente non ha alcun argomento per controbattere, se non fare della demagogia spicciola". Lo ha affermato il co-portavoce di Europa verde, e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, in Aula alla Camera, rivolgendosi a Giorgia Meloni, nel corso della discussione sulle comunicazioni del capo del governo in vista della riunione del Consiglio europeo di domani e dopodomani. Bonelli stava parlando della questione della siccità, mostrando all'emiciclo due sassi, presi nel fiume Adige in secca. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev