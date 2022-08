Bonelli: “Calenda mente, le rinnovabili sono stoccabili. Studi di più e non faccia il saputello”

(Agenzia Vista) Roma 22 agosto 2022 “Bisogna puntare sulle rinnovabili. Calenda dice una bugia se dice che le rinnovabili non sono stoccabili. Deve studiare di più visto che lui fa il saputello che sa tutto lui. Le rinnovabili sono stoccabili e immagazzinabili e noi puntiamo su quello per puntare su un Italia migliore e più giusta”. Lo ha dichiarato Angelo Bonelli a margine della presentazione dei candidati di Europa Verde e Sinistra Italiana in Piazza Santi Apostoli a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev