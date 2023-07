Bonelli (Avs): "Presenterò una proposta di legge per introdurre il reato di negazionismo climatico"

(Agenzia Vista) Roma, 20 luglio 2023 “In queste ore in Veneto e Trentino sono cadute palle di grandine. Qui c’è un caldo da 40 gradi. Eppure, accade che i negazionisti fanno ancora più danni. Presento una proposta di legge per il reato di negazionismo climatico. Spero si apra un dibattito. C’è un complottismo in questo Paese che è inaccettabile. E si nascondono gli interessi di chi vuole guadagnare bruciando fonti fossili. Questa è in realtà la vera genesi del negazionismo climatico”, le parole di Angelo Bonelli, Alleanza Verdi e Sinistra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev