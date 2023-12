Bonelli (Avs): "Le politiche del Governo Meloni sono nere come il petrolio"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2023 "Oggi rendiamo pubblico il dossier sulle attività del Governo Meloni in campo ambientale. Le sue politiche sono nere, non solo per la sua area politica, ma sono nere come il petrolio. Provvedimenti contro le politiche sul clima, i fucili da caccia ai minori di 16 anni, trasformare l'Italia in un hub del gas, regalare decine di miliardi di euro alle lobby energetiche, il fuggi fuggi a Dubai. Un corposo dossier che dimostra come la Meloni sia la vera nemica dell'ambiente che sta rubando il futuro alle generazioni che verranno" lo ha detto il deputato Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev