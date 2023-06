Bonelli (Avs): "Destinare i fondi Pnrr alla produzione di armamenti è immorale"

(Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2023 “L’Italia ha bisogno di cura per riparare le ferite sociali e ambientali. Riteniamo sia immorale destinare i fondi Pnrr alla produzione di armamenti. Abbiamo visto cosa è accaduto in Romagna. Il caro vita e l’inflazione stanno impoverendo i ceti sociali più deboli. Di questo dobbiamo occuparci, non di finanziare gli armamenti”, le parole di Angelo Bonelli, Alleanza Verdi e Sinistra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev