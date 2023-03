Bonelli a Meloni: «Se fosse per voi, saremmo ancora al calesse»

«Siamo noi molto pragmatici. Voi siete prigionieri di una ideologia del no alla modernizzazione che riguarda il futuro delle generazioni che verranno. Se fosse dipeso da voi, saremmo ancora al calesse». Lo ha affermato il co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, durante il question time alla Camera, in replica alla risposta del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , all'interrogazione di Avs sulla strategia del governo per il raggiungimento degli obiettivi climatici stabiliti dall'Unione europea e sull'utilizzo delle centrali nucleari da fissione. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev