Bonaccini (Emilia-Romagna): "Stucchevole agganciare nome commissario a dispute politiche"

(Agenzia Vista) Roma, 29 maggio 2023 “Se il Ministro Tajani vuole sapere come abbiamo ricostruito dopo il terremoto venga a chiedere qualche informazione. Il problema non è il nome del commissario, ma se dovesse diventare agganciato a dispute di natura politica”, le parole del Presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, in seguito all’incontro con il Ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il PNNR, Raffaele Fitto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev