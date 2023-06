Bonaccini (Emilia-Romagna): "Entro sabato presenteremo progetti per fondi da Italia loves Romagna"

(Agenzia Vista) Roma, 20 giugno 2023 “Stiamo lavorando per presentare entro sabato progetti specifici per cui sarà devoluto quello che verrà raccolto con Italia loves Romagna. Saranno progetti di recupero di luoghi inerenti alla cultura. Solitamente viene tenuta come ultima tra le materie cui pensare quando accadono tragedie del genere. Ma i luoghi della cultura hanno a che fare con la qualità della vita. E la musica è davvero parte di tutto questo. Siamo grati a tutti coloro stanno lavorando a questo concerto, anche perché potrà tenere accesi i riflettori su una vicenda che non dovrà essere abbandonata”, le parole di Stefano Bonaccini, Presidente dell’Emilia-Romagna, in occasione della conferenza stampa di presentazione del concerto benefico “Italia Loves Romagna” presso il Ministero della Cultura a Roma. Sono intervenuti: il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, il Sottosegretario alla cultura, Gianmarco Mazzi, Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna, Ferdinando Salzano di Friends & Partners, il Direttore Intrattenimento Prime Time Rai, Marcello Giuseppe Ciannamea e il Vice Direttore Intrattenimento Prime Time Rai, Claudio Fasulo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev