Bonaccini: Contrario a utero in affitto, ma rispetto chi non la pensa come me

(Agenzia Vista) Cesena, 21 luglio 2023 "Io sono contrario all'utero in affitto. Però rispetto, perché anche nel Pd ci sono persone che sono a favore. È uno di quei temi molto sensibili sui quali anche è difficile pretendere che la pensiamo tutti allo stesso modo. Vale per questo vale per il tema legato all'eutanasia", le parole di Stefano Bonaccini alla festa dell'Unità di Cesena. / Pd Cesena Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev