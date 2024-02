Bombardieri (Uil): "Di fronte ai cambiamenti serve una rappresentanza sindacale rinnovata"

(Agenzia Vista) Roma, 02 febbraio 2024 "La Uil ha cambiato idea, perché sta cambiando il mondo. Occorre adeguarsi. Viviamo un momento nel quale ci sono difficoltà a rinnovare i contratti, in cui la politica cerca di delegittimare la rappresentanza sindacale confederale. Pertanto riteniamo che questa sia la risposta giusta e democratica alla necessità di dare certezza sul rinnovo di contratti e per la lotta ai contratti pirata. Bisogna capire in questo Paese, dal punto di vista di sindacale, chi rappresenta che cosa" lo ha detto il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri, a margine della conferenza in cui la Uil ha presentato le sue proposte sulla rappresentanza e sulla rappresentatività, tenutosi presso la sede della Uil a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev