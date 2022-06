Bombardieri (Uil): "Assurdo che la finanza sia tassata meno del lavoro"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 20 giugno 2022 "Trovo incredibile che le transazioni finanziare siano tassate dello zero virgola mentre le tasse sul lavoro stiano al 20% circa. Persino Biden, che non è un bolcevico, ha detto che l'economia non deve pensare alla finanza ma al lavoro" così il segretario Uil Pierpaolo Bombardieri a margine dell'evento "La tutela dei tuoi diritti. Il nostro impegno da 70 anni" a Roma all'Hotel Quirinale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev