Bombardieri (Uil): "Alcuni Paesi stanno usando i vaccini come strumenti di geopolitica"

(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2021 "E' necessario superare i brevetti per quanto riguarda la produzione dei vaccini. Ci sono alcuni Paesi in via di sviluppo che utilizzano i vaccini come strumenti di geopolitica per creare un nuovo equilibrio mondiale, ma noi pensiamo che la popolazione mondiale abbia diritto ad avere i vaccini" lo ha detto Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, dopo l'incontro con il Presidente del Consiglio Draghi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev