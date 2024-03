Bombardieri (Uil): "40% di lavoratori precari e 3 milioni in nero, inaccettabile in un Paese civile"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 05 marzo 2024 "Incrociamo i dati degli avviamenti forniti da Inps e dal Ministero: una percentuale di lavoratori superiore al 40% di lavoratori precari. Per di più ci sono 3 milioni di lavoratori in nero. Un qualcosa di inaccettabile per un Paese civile e non se ne parla" lo ha detto il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri, a margine dell'evento per celebrare i 74 anni della Uil al Teatro Brancaccio di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev