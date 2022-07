Bombardieri: “Confronto con parti sociali ultima settimana di luglio per valutare misure”

(Agenzia Vista) Roma 12 luglio 2022 “Su salari e pensioni abbiamo chiesto al Governo di intervenire subito. Non siamo in grado di aspettare la manovra. Abbiamo chiesto di detassare gli aumenti contrattuali, la contrattazione di secondo livello, di aumentare il netto in busta paga di lavoratori e pensionati. Su questo il Governo ha preso tempo e che ci sarà un confronto con le parti sociali l’ultima settimana di luglio per valutare le misure prese e le quantità economiche, perché noi abbiamo chiesto interventi strutturali, bisogna farla finita con i bonus”. Lo ha dichiarato il Segretario generale della UIL Pierpaolo Bombardieri uscendo da Palazzo Chigi dopo il confronto con il Presidente del Consiglio Mario Draghi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev