Bolsonaro: "Sosteniamo vaccini e cure precoci ma non green pass"

(Agenzia Vista) Usa, 22 settembre 2021 "Il Brasile sostiene gli sforzi per la vaccinazione, ma non per l'introduzione di un passaporto vaccinale. Sin dall'inizio dell'epidemia, il mio governo ha sostenuto le cure precoci per il covid, io stesso sono stato sottoposto a cura precoce". Lo ha affermato il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, intervenendo di fronte all'Assemblea Generale dell'Onu. Onu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev