Boldrini: "Congresso Pd sia più ampio possibile e vi partecipi anche chi non è del partito"

(Agenzia Vista) Roma 12 ottobre 2022 “C’è stato un chiarimento, ci deve essere un ulteriore chiarimento e fare un percorso. E’ un processo democratico in cui c’è partecipazione ed opportuno che ciò accada dopo una sconfitta, fare finta di niente sarebbe la cosa peggiore da fare. Si andrà al Congresso e sarà costituente, mi auguro che sia il più ampio possibile dove partecipi anche chi non è del Pd per far parte del cambiamento”. Lo ha dichiarato la deputata del Partito Democratico Laura Boldrini entrando a Montecitorio per l’assemblea dei parlamentari eletti del partito. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev