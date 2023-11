Boccia: "Premierato spacca l’Italia per coprire la manovra"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 09 novembre 2023 "Assommano una riforma cositutizionale che umilia il capo dello Stato allo Spacca Italia di Calderoli. Lo fanno per coprire l'incapacità del Govefrno nell'affrontare il carovita e le emergenze economiche. Sabato 11 novembre saremo in piazza per manifestare per la sanità pubblica, per i salari e contro una manovra iniqua che umilia l'Italia e il Parlamento" lo ha detto Francesco Boccia, capogruppo al Senato del Pd. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev