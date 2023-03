Boccia (PD): "Raccordo fra istanze piazze e Aule centrale per nostra azione"

(Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2023 “La sfida che abbiamo di fronte oggi: inizia la fase post congressuale anche nel Parlamento. Simona Malpezzi, che mi ha preceduto, è stata eccellente capogruppo. Oggi tra Senato e Camera si completa un altro tassello del percorso che si esaurirà con il varo della nuova Segreteria che sarà proposta presto. Vogliamo portare nelle istituzioni le istanze che arrivano nelle piazze. La critica di Calenda? La sinistra è nata per strada e in strada deve vivere. Dire che si va in piazza solo per emergenza democratica significa non sapere cos’è la piazza. Elly è riuscita a costruire una straordinaria connessione sentimentale. Non faremo sconti su temi rilevanti del posizionamento politico italiano in Europa”, le parole di Francesco Boccia, nuovo capogruppo al Senato del Partito Democratico. Durata: 02_!7 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev