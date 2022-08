Boccia: Meloni non vede Salvini premier e viceversa

(Agenzia Vista) Brindisi, 28 agosto 2022 "Tre anni fa il centrodestra doveva vincere le regionali e finì 4-3 per noi. E' tipico per loro fare previsioni durissime contro di noi. E' tipico anche litigare fra di loro, è chiaro che Meloni non veda Salvini premier e oggi Salvini ha preso le distanze da Meloni", le parole di Francesco Boccia del Pd a margine dell'iniziativa "La Piazza" a Ceglie Messapica organizzata da Affari Italiani e l'associazione La Piazza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev