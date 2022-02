Blinken: "Usa e Ue lavorano insieme per evitare shock energetici provocati da crisi Ucraina"

(Agenzia Vista) Usa, 07 febbraio 2022 "Gli Stati Uniti e l'Unione Europea stanno lavorando insieme per proteggere le forniture energetiche europee da shock provocati dalla crisi in Ucraina. Lo ha detto Antony Blinken nella conferenza stampa insieme all'Alto rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borrell, a Washington per il consiglio Usa-Ue sull'energia. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev