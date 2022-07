Bitonci (Lega): "Voteremo convintamente a favore, 20 mld di contributi"

(Agenzia Vista) Roma, 11 luglio 2022 A Crippa devo dire che noi invece lo voteremo, convintamente, proprio per quello che c'è, all'interno del decreto aiuti, lo consideriamo importante, va incontro alle esigenze di famiglie e imprese, oltre 20 miliardi di contributi". Così Massimo Bitonci, deputato della Lega, intervenendo in Aula nel corso delle dichiarazioni di voto sul dl aiuti, rivolgendosi a Davide Crippa, che poco prima ha detto che il M5S non voterà, lasciando la Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev