Bielorussia, Amendola: "Massima indignazione per condanne, continueremo a lavorare per democrazia"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 15 dicembre 2021 "Esprimo la massima preoccupazione e anche indignazione per le condanne degli oppositori bielorussi, ci sono condanne addirittura a 18 anni. E' un segnale molto preoccupante e continueremo, come Paesi membri Ue, a lavorare uniti per la democrazia in Bielorussia". Lo ha detto il sottosegretario agli Affari Ue Enzo Amendola a margine del Consiglio Affari Generali europeo . Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev