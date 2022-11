Biden: "Usciremo da crisi più forti di prima"

EMBED





(Agenzia Vista) bali, 15 novembre 2022 "Sono convinto che usciremo da questa crisi che abbiamo attraversato durante la pandemia e altre cose più forti di quanto siamo entrati. Ogni volta che ci impegniamo, miglioriamo. E oggi ci concentriamo sull'investire insieme e sull'investire in modo più forte di quanto abbiamo fatto in passato. A giugno, mi sono unito ai miei colleghi leader del G7 per lanciare ufficialmente la Partnership for Global Infrastructure and Investment con l'obiettivo collettivo di mobilitare 600 miliardi di dollari in cinque anni per qualità, sostenibilità, infrastrutture innovative e investimenti nei Paesi a basso e medio reddito", le parole di Biden nel corso di un intervento al G20 di Bali. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev