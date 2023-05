Biden: Raggiunto accordo per evitare il default

(Agenzia Vista) Washington, 29 maggio 2023 "Abbiamo buone notizie. Ho parlato con lo speaker McCarthy e abbiamo raggiunto un accordo di bilancio bipartisan e siamo pronti a passare al Congresso. E penso che sia un passo avanti davvero importante, Toglie dal tavolo la minaccia di una caduta catastrofica, protegge la nostra ripresa economica storica e guadagnata duramente. L'accordo rappresenta anche un compromesso, il che significa che nessuno ha ottenuto tutto ciò che voleva. Ma questa è la responsabilità del governare. E questo accordo è una buona notizia per gli americani. L'accordo previene la peggiore crisi possibile e il default per la prima volta nella storia della nostra nazione", le parole di Biden nel corso di una dichiarazione sull'accordo per evitare il default. / Fb Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagie