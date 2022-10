Biden: Rafforzare nostra sicurezza energetica e costruire economia pulita per il futuro

(Agenzia Vista) Washington, 19 ottobre 2022 "Siamo gli Stati Uniti d'America, per l'amor di Dio. Non c'è una sola cosa che non possiamo fare quando ci mettiamo la testa. E possiamo rafforzare la nostra sicurezza energetica ora e possiamo costruire un'economia energetica pulita per il futuro allo stesso tempo, è totalmente nelle nostre capacità. Totalmente all'interno della nostra capacità. I prezzi del gas stanno scendendo. Faremo tutto il possibile per assicurarci che continuino a scendere e che le aziende agiscano in modo responsabile", le parole di Biden alla Casa Bianca. / Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev