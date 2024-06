Biden: Rafforzare capacità di difesa e deterrenza dell'Ucraina

(Agenzia Vista) Roma, 13 giugno 2024 "Il nostro obiettivo è rafforzare le credibili capacità di difesa e deterrenza dell’Ucraina a lungo termine. Una pace duratura per l’Ucraina deve essere garantita dalla capacità dell’Ucraina di difendersi ora e di scoraggiare future aggressioni in qualsiasi momento nel futuro. Gli Stati Uniti contribuiranno a garantire che l’Ucraina possa fare entrambe le cose. Non inviando truppe americane a combattere in Ucraina, ma fornendo armi e munizioni, espandendo la condivisione dell’intelligence", le parole di Biden in conferenza stampa dopo il G7. / The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev