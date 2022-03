Biden: "Putin usa profitti energia per finanziare la guerra"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 25 marzo 2022 "Siamo qui insieme per ridurre la dipendenza dell'Ue dall'energia russa. Putin ha usato le sue risorse energetiche per manipolare i suoi vicini, è così che le ha usate. Ha usato quei profitti per condurre la sua macchina da guerra. Qualche tempo fa -ho annunciato che gli Usa avrebbero bandito qualsiasi importazione di energia dalla Russia, per rendere chiaro che gli Stati Uniti non sovvenzionano la guerra brutale e ingiustificata in Ucraina", così il Presidente degli Stati Uniti Biden nel corso di una conferenza stampa con la presidente della Commissione Ue von der Leyen. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev