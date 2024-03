Biden: Non puoi amare il tuo Paese solo quando vinci

(Agenzia Vista) Washington, 08 marzo 2024 "Il mio predecessore e alcuni di voi qui presenti cercano di seppellire la verità sul 6 gennaio. Non lo farò. Questo è il momento di dire la verità e di seppellire le bugie. Ecco la semplice verità. Non puoi amare il tuo Paese solo quando vinci", le parole di Biden al discorso sullo Stato dell'Unione. / The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev