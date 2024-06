Biden: "Non grazierò mio figlio Hunter"

"Riguardo alla questione della famiglia. Sono estremamente orgoglioso di mio figlio, Hunter. Ha superato una dipendenza. Egli è uno degli uomini più brillanti e rispettabili che conosca. Non farò nulla. Non lo grazierò", le parole del Presidente Usa Biden nel corso della conferenza stampa dopo il G7 in Puglia sul figlio Hunter, dichiarato colpevole di detenzione illegale di un'arma da fuoco. / The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagie