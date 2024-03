Biden: Israele ha il dovere di proteggere i civili a Gaza

(Agenzia Vista) Washington, 08 marzo 2024 "La pressione è aumentata. Israele ha un fardello aggiuntivo perché Hamas si nasconde e opera tra la popolazione civile come dei codardi. Sotto ospedali, asili nido e simili. Ha anche la responsabilità fondamentale, però, di proteggere i civili innocenti a Gaza. Questa guerra ha avuto un impatto maggiore sui civili rispetto a tutte le precedenti guerre a Gaza messe insieme. Sono stati uccisi più di 30.000 palestinesi, la maggior parte dei quali non appartenevano ad Hamas. Migliaia e migliaia di innocenti, donne e bambini, ragazze e ragazzi anch'essi orfani. Quasi altri 2 milioni di palestinesi sono bombardati o sfollati. Case distrutte e macerie. Le famiglie sono cibo, acqua, medicine. È straziante. Ho lavorato senza sosta per stabilire un cessate il fuoco immediato che durasse sei settimane per liberare tutti i prigionieri. Portiamo a casa gli ostaggi e alleviamo l'intollerabile e la crisi umanitaria e costruiamo qualcosa di più duraturo. Stasera darò istruzioni alle forze armate statunitensi di condurre una missione di emergenza per stabilire un molo temporaneo nel Mediterraneo, sulla costa di Gaza, che possa ricevere grandi spedizioni di cibo, acqua, medicine e ripari temporanei. Nessun soldato americano sarà sul campo. Un molo temporaneo consentirà un aumento massiccio della quantità di assistenza umanitaria che arriva a Gaza ogni giorno. E Israele deve fare la sua parte. Israele deve concedere maggiori aiuti a Gaza e garantire che gli operatori umanitari non restino coinvolti nel fuoco incrociato", le parole di Biden al discorso sullo stato dell'Unione. / The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev