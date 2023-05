Biden: Il default non è un'opzione possibile

(Agenzia Vista) Washington, 10 maggio 2023 "Ho chiarito durante il nostro incontro che il default non è un'opzione. L'ho ripetuto più e più volte. L'America non è una nazione morta. Paghiamo i nostri conti ed evitare il default è un dovere fondamentale del Congresso degli Stati Uniti", le parole del Presidente degli Stati Uniti Biden in una dichiarazione alla stampa. / Fb Biden Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev