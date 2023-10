Biden: Hamas e Putin vogliono distruggere le democrazie

(Agenzia Vista) Washington, 20 ottobre 2023 "Hamas e Putin rappresentano minacce diverse, ma hanno questo in comune: entrambi vogliono annientare completamente la democrazia vicina. Lo scopo di Hamas è distruggere lo Stato di Israele e uccidere il popolo ebraico. Hamas non rappresenta il popolo palestinese. Hamas usa i civili palestinesi come scudi umani e le famiglie palestinesi innocenti soffrono molto a causa di ciò", le parole del Presidente Usa Biden in un discorso alla Nazione. / Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev