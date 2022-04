Biden: "Guerra di Putin fa salire prezzi in tutto il mondo"

(Agenzia Vista) Usa, 20 aprile 2022 "La seconda grande ragione dell'inflazione è Vladimir Putin, la sua invasione dell'Ucraina ha fatto aumentare i prezzi della benzina e dei prodotti alimentari in tutto il mondo". Lo ha detto Joe Biden in un discorso in Hampshire. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev