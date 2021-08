Biden: "Dovevo scegliere tra accordo Trump o continuare a combattere i Talebani"

(Agenzia Vista) Usa, 16 agosto 2021 "Dovevo scegliere tra rispettare un accordo ereditato dal presidente Trump o continuare a combattere i Talebani. Il mondo sta assistendo a un rapido collasso mala missione degli Stati Uniti non è mai stata quella di costruire una nazione. Abbiamo dato al governo afghano ogni strumento per decidere il loro futuro". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in conferenza stampa. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev