Biden: "Dagli Usa 1 miliardo per aiuti militari all'Ucraina"

(Agenzia Vista) Washington, 16 marzo 2022 "Usando la mia autorità presidenziale, attivo una sicurezza aggiuntiva per continuare ad aiutare l'Ucraina. Altri 800milioni di dollari che portano il totale stanziato in aiuti militari a 1 miliardo", così Biden nel corso di una conferenza per gli aiuti all'Ucraina. / The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev