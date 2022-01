Biden: "Credo che russi entreranno in Ucraina"

(Agenzia Vista) Washington, 20 gennaio 2022 "Non sono certo di quello che farà, la mia ipotesi è che entri in Ucraina", così Biden parlando della Russia nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca. / Youtube The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev