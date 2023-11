Biden: Con Xi non sempre d'accordo, ma incontro diretto

(Agenzia Vista) Usa, 16 novembre 2023 "Come sapete, ho trascorso diverse ore di incontro con il presidente Xi e credo che queste siano alcune delle discussioni più costruttive e produttive che abbiamo avuto. Incontro il presidente Xi da quando entrambi eravamo vicepresidenti più di dieci anni fa. I nostri incontri sono sempre stati sinceri e diretti. Non siamo sempre stati d'accordo, ma siamo stati diretti", le parole di Biden dopo l'incontro con il Presidente cinese Xi Jinping. / The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev