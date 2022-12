Biden a Zelensky: "Lei è l'uomo dell'anno in Usa"

(Agenzia Vista) Usa, 21 dicembre 2022 "Lei è l'uomo dell'anno. Lei è assolutamente l'uomo dell'anno. Lei non è solamente l'uomo dell'anno per il mondo, ma in modo particolare per noi americani. Benvenuto". Lo ha detto il presidente americano Joe Biden al leader ucraino Volodymyr Zelensky ricevuto alla Casa Bianca. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev